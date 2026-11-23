Durante este lunes Roberto Cox y Andrea Arístegui protagonizaron un inesperado momento en el matinal de CHV, «Contigo en la Mañana». Instancia en la que intercambiaron opiniones sobre los riesgos del sol.

El tema surgió después de que en el programa comentaran sobre la nueva ola de calor que podría afectar a la Región Metropolitana. En ese contexto, la periodista contó que hace varios años dejó de tomar sol directamente. Una postura que también respaldó Eduardo de la Iglesia.

Sin embargo, los comentarios no convencieron a Roberto Cox.

«¡Yaa! ¡Cuando se ponen así me da rabia! ¡Se ponen populistas para la gallá y todo eso!», indicó el comunicador.

Frente a esto, Andrea Arístegui, defendió la importancia de tomarse en serio los efectos de la radiación.

«¡No, no, no! ¡Si no es populista, es ser responsable! Esto no es broma, Roberto, y me voy a poner seria. No es broma. El cáncer de la piel es un problema», comentó.

El intercambio entre Roberto Cox y Andrea Arístegui

Lejos de terminar ahí, Roberto Cox insistió con sus cuestionamientos y llevó la conversación a una situación cotidiana: las visitas a la playa.

«¿Ustedes van a la playa y no se ponen al sol?», preguntó a sus compañeros.

Andrea Arístegui aclaró que no acostumbra exponerse directamente a los rayos solares. En tanto, Eduardo de la Iglesia, comentó que incluso utiliza varios quitasoles cuando visita la playa para mantenerse protegido bajo la sombra.

Allison Göhler también intervino. De este modo, reconoció que el sol puede provocar daños, sin embargo, planteó que existe una costumbre entre las personas de buscar un tono de piel bronceado.

En este sentido, Andrea Arístegui sostuvo que también es necesario revisar los estándares de belleza que se han instalado en torno al bronceado.

«Hay que cambiar eso, porque uno entiende los años 80, donde se debía estar bronceado, pero los cánones de belleza tienen que cambiar en ese sentido, porque tienen que ir asociado a salud», expresó.

Para cerrar, la periodista explicó que su piel se enrojece rápidamente cuando permanece bajo el sol.

«De verdad no tomo sol, hace muchos años tomé la decisión de no tomar sol. Yo me expongo un ratito y siempre me he enrojecido muy rápido cuando me pongo al sol», concluyó.

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