Recientemente, Francisco Ackermann sorprendió con una inesperada confesión sobre su pasado amoroso. Esto ocurrió durante su participación en el programa Late del Coloro, conducido por Pedro Canales.

El conocido creador de contenido, que suele abordar temas de economía y finanzas en sus redes sociales, sorprendió al revelar un episodio de su vida sentimental que hasta ahora no había contado públicamente.

Francisco Ackermann señaló que todo comenzó después de una ruptura amorosa que lo dejó en un mal momento. Ante esta situación, sus compañeros de trabajo decidieron organizar un particular panorama para levantarle el ánimo. De este modo, llegaron hasta un club nocturno.

La confesión de Francisco Ackermann

El influencer, quien suma más de 700 mil seguidores en Instagram reveló que terminó sintiéndose atraído por una de las mujeres que trabajaba en el lugar.

«Y me gustó ese lugar. Y yo fui de esos que dije: ‘Voy a sacarla’. Me enamoré de una chiquilla», expresó Francisco Ackermann.

Según contó, después de algunas visitas, se animó a proponerle un panorama fuera del local.

«Yo la invité a un copete, empezamos a conversar y nos llevamos bien y qué sé yo. Y una vez le dije: ‘Vamos a un matrimonio’, así nomás, después de como unas tres veces que la visitaba», recordó Francisco Ackermann.

«No gratuitamente, pero eso desencadenó que se convirtiera en una salida gratuita. O sea, no gratuita, invitada a comer, pero ya no era en el lugar», añadió.

Sin embargo, el creador de contenido reconoció que el romance no prospero. Además, aclaró que su actual pareja conoce esta experiencia de su pasado.

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