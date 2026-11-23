Sammis Reyes se encuentra viviendo un complejo momento personal. Durante la noche de este domingo, el deportista e influencer comunicó el fallecimiento de su abuela a través de redes sociales.

El exjugador de la NFL publicó una serie de fotografías que recuerdan distintos momentos junto a su familiar. Además, acompañó las imágenes con un sentido mensaje.

«Hoy tuve que despedirme de la persona con el corazón más noble que he conocido en el planeta», mencionó Sammis Reyes.

Asimismo, expresó su intención de honrar las enseñanzas que recibió de su abuela y mantener presente su legado a lo largo de su vida.

«Te amo mi viejita hermosa. Prometo continuar con tu legado hasta que me toque a mí estar bajo la tierra», mencionó el deportista.

Las reacciones a la noticia de Sammis Reyes

El mensaje no tardó en generar reacciones entre sus seguidores y otras figuras del espectáculo. De hecho, hasta ahora acumula más de 100 mil «me gusta» y sobre mil comentarios.

Entre quienes se hicieron presentes estuvo Cristián Sánchez, quien le escribió: «Un abrazo fuerte Sammis». Su pareja, Emilia Dides, también reaccionó y expresó: «Un angelito».

«Mucha fuerza Sammis, mi más sentido pésame»; «Te estuvo y estará apoyando en todo tu desafío! Grande Sammis»; «Mis condolencias para ustedes como familia», fueron solo algunos de los mensajes que recibió de sus seguidores.

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