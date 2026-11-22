Denisse Campos volvió a referirse a la compleja relación que mantiene con su hermana gemela, Daniella Campos, con quien lleva varios años distanciada.

Ambas figuras del espectáculo nacional han protagonizado distintos enfrentamientos públicos y, pese a su vínculo familiar, actualmente no mantienen comunicación.

Durante su participación en Es hora de Innovar, programa de TV+ conducido por Demis Vásquez, Denisse abordó su presente personal y laboral, además de entregar detalles sobre la relación con su hermana.

Al hablar del cariño que comparte con sus cercanos, comentó: “Mi mami me apoya, con toda la familia comparto paltitas, naranjas, la fruta da mucho amor”.

Denisse Campos se sinceró sobre la compleja relación con su hermana

En medio de la entrevista, Denisse Campos reconoció que el distanciamiento con su hermana continúa y que no han conseguido resolver sus diferencias.

Sobre su actual vínculo con Daniella, señaló: “Con ella las cosas están igual que siempre, ella tiene un carácter especial. No sé si sabe, pero ella sabe todo como periodista, nosotras no tenemos vínculo hace ya cerca de nueve años”.

“No tengo tiempo, me tengo que preocupar de mis trabajadores, de casa, de mi gato, de mi hijo que tiene 33 años, así que de verdad la Daniella es secundario, hay más familia”, manifestó.

Pese a sus diferencias, Denisse Campos no descartó completamente la posibilidad de retomar el contacto con Daniella en algún momento.

Sin embargo, aclaró que por ahora no tiene intenciones de tomar la iniciativa para reconstruir la relación.

Al referirse a un eventual acercamiento, expresó: “Ojalá algún día se dé una conversación, pero yo ahora no estoy en busca de eso, uno cuando crece ve las cosas de otra manera, lo paso bien y también soy muy trabajólica”.

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