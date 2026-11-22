La polémica entre Claudia Schmitd y Leonardo Farkas continúa sumando nuevos antecedentes, luego de que la comunicadora respondiera públicamente a las recientes declaraciones del empresario.

El conflicto tomó fuerza después de que Farkas entregara detalles sobre la antigua relación que mantuvieron y asegurara que tendría registros de conversaciones telefónicas con la modelo.

En medio de las repercusiones y las posibles acciones judiciales, la exchica Morandé con Compañía abordó nuevamente la controversia durante una reciente emisión de Primer Plano, de Chilevisión.

En esa instancia, Claudia Schmitd aseguró:

“No le temo a Leonardo Farkas, se lo dije, y sinceramente a mí no me va a callar ni con una demanda, porque si yo quisiera, podría contar todas las cosas que viví… tú sabes que cuando la gente está aburrida y tiene mucho dinero, y encuentra algún tipo de entretención para su vida, quizás sea por eso que hoy en día está jugando de esta manera (…) yo confío en la justicia divina y que las cosas van a caer por su propio peso”, expresó.

La respuesta de Claudia Schmitd a Leonardo Farkas

Durante la conversación, la modelo también abordó los dichos del empresario sobre las supuestas solicitudes de dinero que habría recibido de su parte.

Frente a esos cuestionamientos, Claudia Schmitd fue categórica al señalar: “Yo no lo debo dinero a Leonardo Farkas”.

“Siempre reconocí la generosidad de Farkas, desde el día uno lo dije. Me sorprende muchísimo. Yo creo que lo que él está tratando de hacer es silenciar todo el conocimiento que yo puedo tener”, añadió.

Las declaraciones de la comunicadora surgieron después de que Leonardo Farkas volviera a referirse a ella a la salida del Centro de Justicia.

El empresario acudió al recinto por una audiencia relacionada con la querella que presentó contra el periodista Sergio Rojas.

En esa oportunidad, también abordó su antigua amistad con Claudia Schmitd y aseguró que había considerado iniciar acciones legales en su contra.

Además, Farkas afirmó que tendría más de 30 horas de grabaciones de conversaciones en las que, según su versión, la modelo le habría solicitado dinero mientras lloraba.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google