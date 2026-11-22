Michelle Carvalho compartió con sus seguidores un importante avance en su proceso de salud, luego de revelar que ha bajado 21 kilos desde que comenzó un tratamiento médico a finales de mayo.

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality mostró parte de los resultados de una reciente consulta médica y expresó su emoción por los cambios que ha conseguido.

“Salí de obesidad… Ay, que suena fuerte… Salí de obesidad grado 2 a sobrepeso. Y bajé 21 kilos”, contó.

“Pucha, que es difícil, porque empecé el tratamiento a finales de mayo y ha sido un proceso largo. Hay meses que uno no avanza, pero hay que confiar en que todo va a salir bien”, explicó.

Michelle Carvalho sorprendió a sus seguidores tras mostrar impactante cambio físico

Durante su relato, Michelle Carvalho entregó detalles de los hábitos que ha incorporado a su rutina para mejorar su salud.

Según explicó, actualmente asiste al gimnasio entre cuatro y cinco veces por semana, aunque reconoció que mantener la constancia representa un desafío.

Sobre las dificultades que enfrenta para entrenar, confesó: “Hay días que voy llorando, pero voy”.

“Es fundamental hacer un acompañamiento médico, psicológico, estar bien acompañado en el proceso y, al final, es pura vida, pura salud”, afirmó.

Pese a los avances que ha conseguido, la brasileña explicó que todavía busca bajar otros 10 kilos para cumplir su objetivo personal.

“Hoy en día siento que casi que lo hago más por ustedes, porque quiero que ustedes se inspiren, que sí se puede”, manifestó.

Finalmente, la modelo recomendó comenzar con pequeños cambios, como salir a caminar, y evitar la desesperación cuando los resultados tardan en aparecer.

“Hay que confiar en que todo va a salir bien”, cerró.

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