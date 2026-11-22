Claudia Schmitd respondió públicamente a las declaraciones de Leonardo Farkas, quien cuestionó el diagnóstico de cáncer que enfrentó su esposo, John Bogdan.

La controversia comenzó durante la emisión de Primer Plano, de Chilevisión, donde el empresario entregó su versión sobre los problemas de salud que atravesó Bogdan hace algunos años.

En ese contexto, Farkas aseguró que el marido de la comunicadora no habría necesitado tratamientos como quimioterapia o radioterapia, por lo que cuestionó el relato de Schmitd sobre la enfermedad.

“Esto fue hace casi 5 años. Nunca hizo quimioterapia, nunca tuvo radiación, se lo sacaron y le sacaron todo. Nunca luchó contra ningún cáncer, nunca nada”, sostuvo el filántropo. Esto, ya que según él, habrían sacado provecho de la enfermedad de su marido.

«A mí también me han sacado, a muchos amigos y a muchos televidentes. Yo le decía a Claudia: ‘No seas tonta, miles, millones de personas le han sacado eso’. Entonces eso que dijo, y cómo la gente que sí tiene cáncer, él no luchó ni un cáncer«, agregó el filántropo.

Claudia Schmitd respondió con todo la delicada acusación de Leonardo Farkas

Sus palabras provocaron una inmediata reacción de la panelista, quien decidió responder a través de su cuenta de Instagram.

Mediante una historia en sus redes sociales, Claudia Schmitd rechazó los cuestionamientos del empresario y criticó que utilizara la enfermedad de su marido en medio del conflicto que mantienen.

En su mensaje, la comunicadora destacó: “El cáncer no se mide en quimioterapias. Minimizar la enfermedad de mi marido para atacarme no solo es cruel, es una falta de respeto hacia quienes enfrentan esta enfermedad y sus familias”, expresó.

Posteriormente, Claudia Schmitd profundizó en sus críticas y cuestionó: “Nadie tiene derecho a decidir cuánto sufrió un paciente oncológico. El cáncer pone a prueba la vida. Minimizarlo deja al descubierto la miseria humana”, sentenció.

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