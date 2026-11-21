Leonardo Farkas protagonizó una nueva controversia luego de cuestionar públicamente las declaraciones de Claudia Schmitd sobre el problema de salud que enfrentó su esposo, John Bogdan.

En conversación con Primer Plano, el empresario aseguró que decidió referirse al tema después de escuchar comentarios sobre su familia, aunque afirmó que no buscaba tratar de mentirosa a la panelista.

Durante la entrevista, Farkas explicó que mantenía una relación cercana con Bogdan y que conoció los antecedentes de su problema dermatológico.

En ese contexto, recordó sobre un «lunar»: “Tomaba Sol sin ninguna protección, jugábamos golf, y a él le salió uno y él nunca iba al doctor, y me llamó una vez Claudia y me dijo: ‘Convéncelo’. Ya fue al doctor y le dijeron que se lo iban a sacar y resulta que no era benigno, era maligno, y ¿qué le hicieron? Le sacaron el pedazo. Nunca hizo quimioterapia”, sostuvo.

Leonardo Farkas y la revelación sobre el marido de Claudia Schmitd

“Esto fue hace casi 5 años. Nunca hizo quimioterapia, nunca tuvo radiación, se lo sacaron y le sacaron todo. Nunca luchó ningún cáncer, nunca nada”, afirmó.

Además, aseguró: “tengo todos los e-mails donde dice: ‘Gracias a Dios sacaron todo, no tengo nada, estoy feliz’. Nunca tomó un remedio para curar nada”.

Posteriormente, el empresario comparó la situación y volvió a cuestionar las declaraciones de Schmitd: “A mí también me han sacado, a muchos amigos y a muchos televidentes. Yo le decía a Claudia: ‘No seas tonta, miles, millones de personas le han sacado eso’. Entonces eso que dijo, y cómo la gente que sí tiene cáncer, él no luchó ni un cáncer”, recalcó.

Asimismo, Farkas insistió: “No porque a alguien le sacan una manchita por el Sol, tiene cáncer, por favor, que le den un detector. Pero si yo tengo los e-mails de John”, expresó.

Finalmente, el empresario aseguró que no quería continuar con la controversia: “Él nunca luchó ningún cáncer. Se lo sacaron y listo. Entonces, con eso que te digo, no quiero seguir más hablando para darle más publicidad, que trabajan en unos canales que cualquiera pone en un podcast y sale por YouTube y qué sé yo”.

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