Por una cifra millonaria: Leonardo Farkas presentó demanda contra Claudia Schmitd y esta fue su respuesta

El empresario Leonardo Farkas concretó la acción judicial que había anunciado meses atrás contra su examiga, la panelista de televisión Claudia Schmitd, en medio de la disputa que ambos mantienen desde mayo.

El conflicto comenzó luego de que el empresario reaccionara públicamente a una serie de comentarios relacionados con su persona. En esa oportunidad, Farkas aseguró que había ayudado económicamente a la uruguaya, incluyendo el pago de deudas y otros gastos, y sostuvo que ella lo había difamado.

Por este motivo, el empresario había adelantado que recurriría a la justicia.

Leonardo Farkas presentó demanda contra Claudia Schmitd y esta fue su respuesta

De acuerdo con información publicada por LUN, Farkas presentó la demanda el pasado 28 de agosto. En ella solicita que Schmitd le restituya un total de $107 millones de pesos, monto que el empresario considera deuda por un préstamo.

El documento judicial detalla cuatro transferencias realizadas en septiembre de 2022. La primera alcanzó los $80 millones, mientras que ese mismo día habría realizado un segundo depósito de $10 millones. Al día siguiente, transfirió otros $7 millones y, aproximadamente dos semanas después, entregó los últimos $10 millones.

En la demanda, según consignó el medio, Farkas sostiene que Claudia Schmitd se habría “enriquecido” utilizando su dinero y solicita que la justicia determine la restitución de los fondos.

Durante la emisión de Primer Plano la noche de este viernes, Claudia Schmitd abordó públicamente la demanda y confirmó: “Recibí la notificación”.

“Mi abogado ya está al tanto; él es el encargado de llevar este caso. Lo tomo bien. Se demostrará en la justicia si las cosas que él dice son reales o no”, agregó.

Luego, una periodista del programa le preguntó si mantenía su versión de que el dinero entregado por Farkas correspondía a regalos y no préstamos.

“Por supuesto. ¿La gente que comió las empanadas (que regaló Farkas) para el 18, van a tener que vomitarlas, porque en cualquier momento se las va a ir a cobrar?… Me parece ridícula la situación”, respondió Schmitd.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google