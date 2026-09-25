Popular figura de CHV revela desconocido coqueteo con Leo Rey: «Si no hubiese estado casada…»

Recientemente, una popular figura de CHV dejó sorprendidos a sus compañeros de «Plan Perfecto» tras revelar una desconocida historia que vivió con Leo Rey hace más de 15 años.

El momento ocurrió mientras el panel de Chilevisión conversaba sobre la reciente exposición que alcanzó el cantante tras su presentación en las fondas del Parque O’Higgins.

En medio del debate, Pancha Merino decidió compartir una experiencia personal que tuvo con el exvocalista de La Noche. Según relató, ambos coincidieron como jurados en un evento y en aquella ocasión habría surgido una particular conexión.

«Yo coqueteé con el Leo Rey una vez. Estábamos de jurado en no sé qué evento», contó la comunicadora, generando la sorpresa de Fran García-Huidobro y los demás integrantes del programa.

Pancha Merino explicó que, pese a estar casada en ese momento, sintió una química especial con el cantante. «Tuve una pequeña química, pero hace años, yo estaba casada y me pasaron cosas», reconoció.

La actriz incluso planteó qué habría ocurrido si en aquel entonces hubiese estado soltera.

«Si no hubiese estado casada, lo hubiese probado… te digo que pasó hace más de 15 años», afirmó.

Pancha Merino explica lo que sintió con Leo Rey

La actriz también intentó describir qué fue lo que sintió durante aquel encuentro con Leo Rey, asegurando que se trató de una sensación difícil de explicar.

«Sentí como que… ¿has cachado cuando hablas con alguien que nunca te ha gustado pero algo te pasa?», comentó.

Finalmente, Pacha Merino sorprendió nuevamente al panel al hablar sobre sus propios gustos y revelar una particular preferencia.

«Es que a mí me gustan los flaites aunque ustedes no lo crean», lanzó la actriz.

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