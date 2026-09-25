A 13 años de su final: Breaking Bad consigue importante reconocimiento

Han pasado 13 años desde el fin de la icónica serie «Breaking Bad», sin embargo, recientemente recibió un importante reconocimiento.

Resulta que la producción creada por Vince Gilligan fue escogida como la mejor serie de televisión del siglo XXI en una encuesta realizada por The New York Times.

La selección contó con la participación de más de 500 personas vinculadas a la televisión y la cultura, quienes debieron elegir sus 10 series favoritas estrenadas desde enero de 2000.

Con esos votos, el medio estadounidense elaboró una lista que reunió a las 100 producciones más mencionadas.

Entre quienes participaron aparecen reconocidos actores como Rose Byrne, Elisabeth Moss, Adam Scott, Colman Domingo y Jason Bateman. También fueron consultados creadores como Damon Lindelof, Lena Waithe Lena Dunham y Noah Hawley.

El gran logro de «Breaking Bad»

Finalmente, «Breaking Bad» se quedó con el primer puesto. Recordemos que la serie debutó en AMC en 2008 y llegó a su fin en 2013, después de cinco temporadas.

La producción que tiene como protagonista a Walter White tuvo gran éxito y posteriormete amplió su universo. Primero llegó la serie «Better Call Saul», centrada en el abogado Saul Goodman. Posteriormente, la película «El Camino».

Vale señalar que «Better Call Saul» también apareció entre las 100 seleccionadas, aunque bastante más abajo. Ocupó el puesto 27.

Por otro lado, el segundo lugar fue para «The Wire», mientras que «Mad Men» quedó tercera y «Succession» cuarta.

El top 10 lo completaron «Fleabag», «Game of Thrones», «Veep», «30 Rock», «Curb Your Enthusiasm» y «Atlanta».

Más abajo en la selección también aparecieron títulos como «The Office» estadounidense, que quedó en el puesto 11, mientras que su versión británica alcanzó el 16.

Por su parte, «Andor» ocupó el lugar 32, «Watchmen» quedó en el 39 y «Twin Peaks: The Return» cerró en la posición 47.

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