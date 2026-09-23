Elenco original de «El Manual de Supervivencia Escolar de Ned» llega por primera vez a Chile: fecha del encuentro, lugar y venta de entradas

«El Manual de Supervivencia Escolar de Ned» fue una serie muy vista hace algunos años en Chile y recientemente se confirmó que el elenco original llegará por primera vez al país para realizar un único show en vivo.

La cita será el próximo 12 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Coliseo.

El espectáculo llevará por nombre «El Manual de Supervivencia Adulta de Ned, Moze y Cookie» y reunirá nuevamente a los tres actores que marcaron a toda una generación.

Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

Un reencuentro con los clásicos personajes

Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee volverán a ponerse en contacto con el universo de la recordada serie. Los intérpretes dieron vida a Ned Bigby, Jennifer «Moze» Mosely y Simon «Cookie» Nelson-Cook, respectivamente.

Esta vez, eso sí, los problemas ya no serán los típicos dramas del colegio. El trío repasará sus experiencias después de la serie y conversará sobre los desafíos que trae la vida adulta.

El encuentro también tendrá espacio para las anécdotas, el humor y la interacción directa con el público. Así, los protagonistas buscarán adaptar los recordados consejos de Ned a las situaciones que enfrentan sus seguidores varios años después.

La presentación promete convertirse en un viaje directo a la nostalgia para quienes crecieron junto a la serie durante su etapa en Nickelodeon. Ahora, los fanáticos tendrán la oportunidad de ver juntos y en vivo a los actores que interpretaron a tres de sus personajes más recordados.

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