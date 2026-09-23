23 Sep, 2026. 13:15 hrs

Elenco original de «El Manual de Supervivencia Escolar de Ned» llega por primera vez a Chile: fecha del encuentro, lugar y venta de entradas

El elenco original de la recordada serie de Nickelodeon llegará a suelo nacional para un encuentro que tendrá humor, anécdotas y más.

Por Iván López
El Manual De Supervivencia Escolar De Ned
Manual de Supervivencia Adulta

«El Manual de Supervivencia Escolar de Ned» fue una serie muy vista hace algunos años en Chile y recientemente se confirmó que el elenco original llegará por primera vez al país para realizar un único show en vivo.

La cita será el próximo 12 de octubre, a las 20:00 horas, en el Teatro Coliseo.

El espectáculo llevará por nombre «El Manual de Supervivencia Adulta de Ned, Moze y Cookie» y reunirá nuevamente a los tres actores que marcaron a toda una generación.

Las entradas se encuentran disponibles a través del sistema Puntoticket.

Un reencuentro con los clásicos personajes

Devon Werkheiser, Lindsey Shaw y Daniel Curtis Lee volverán a ponerse en contacto con el universo de la recordada serie. Los intérpretes dieron vida a Ned Bigby, Jennifer «Moze» Mosely y Simon «Cookie» Nelson-Cook, respectivamente.

Esta vez, eso sí, los problemas ya no serán los típicos dramas del colegio. El trío repasará sus experiencias después de la serie y conversará sobre los desafíos que trae la vida adulta.

El encuentro también tendrá espacio para las anécdotas, el humor y la interacción directa con el público. Así, los protagonistas buscarán adaptar los recordados consejos de Ned a las situaciones que enfrentan sus seguidores varios años después.

La presentación promete convertirse en un viaje directo a la nostalgia para quienes crecieron junto a la serie durante su etapa en Nickelodeon. Ahora, los fanáticos tendrán la oportunidad de ver juntos y en vivo a los actores que interpretaron a tres de sus personajes más recordados.

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