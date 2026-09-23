Karina Álvarez vuelve a ser viral con inesperado comentario sobre el transporte público: la redes no la perdonan

Recientemente, Karina Álvarez volvió a ser tema de conversación en redes sociales po un nuevor comentario durante un despacho en Chilevisión.

Esto ocurrió en un diálogo con Carlos Grage. Los periodistas conversaban sobre las nuevas medidas para enfrentar la evasión en el transporte público de Santiago cuando surgió una propuesta de la comunicadora.

El momento ocurrió este martes, mientras el canal abordaba el nuevo plan antievasión implementado en los buses RED. Vale señalar que esta estrategia contempla la presencia de agentes destinados a fiscalizar que los pasajeros paguen su pasaje.

En medio del contacto, Karina Álvarez planteó una alternativa que, a su juicio, podría ayudar a ordenar el ingreso a los buses.

«Uno también termina preguntándose: ¿por qué no aplicaron una solución tecnológica a cada bus? Por ejemplo, torniquetes como los que hay en el metro, pero en la subida de los buses obligando a que el sistema sea más ordenado», comentó.

Su compañero reaccionó de inmediato y recordó que algunas máquinas ya cuentan con este tipo de mecanismo. «Hay algunos que los tienen», respondió Carlos Grage.

Sin embargo, Karina Álvarez le dijo: «Pero hay paraderos que los tienen, NO los tienen los buses», sostuvo.

Frente a esto, Grage explicó que el sistema sí había sido utilizado anteriormente en determinados buses. «Hay algunos buses más antiguos que implementaron este servicio y la gente igual se los saltaba, un poco daba lo mismo», señaló.

El periodista agregó que estos torniquetes generaban problemas durante los recorridos.

«Después de eso dijeron: ‘no más torniquetes’, porque además es complicado, se hace muy lento el andar», explicó.

En tanto, Karina Álvarez cerró el intercambio señalando: «Esperemos que con este plan se vaya modificando esta situación, sobre todo en esta línea en particular».

Karina Álvarez vuelve a dar que hablar en redes

El comentario de la periodista de CHV no pasó desaércibido y algunas cuentass publicaron el momento. Una de esta fue @alertaquinta de Instagram, la que generó múltiples reacciones.

«Quizas son 2 torniquetes por empanada»; «tiene menos calle que una pantufla»; «Está bien que no ande en micro, pero hay cosas tan básicas y de conocimiento público»; «Saquenla de la tele un rato el nivel de desconexión es demasiado ya»; «Cómo decir que nunca has andado en micro sin decirlo», fueron solamente algunos de los comentarios.

Recordemos que hace algunos días Karina Álvarez ya había dado a que hablar, luego de que previo a Fiestas Patrias indicó que se necesitaban dos masas para realizar una empanada.

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