Canal de la televisión chilena confirma el fin de sus transmisiones en la señal abierta

Recientemente, se dio a conocer que un canal dejará de emitirse a través de la señal abierta. Se trata de Gracia TV, canal de contenido religioso que transmitía a través de la frecuencia 38.3 HD.

La estación confirmó la noticia mediante sus redes sociales y explicó que la decisión tomó por sorpresa a su equipo. Según detallaron, la salida se concretará tras una determinación de la nueva administración de la frecuencia.

«Informamos a nuestra audiencia que Gracia TV dejará de transmitir por la señal abierta 38.3 HD. Lamentamos esta situación, ya que no esperábamos una salida tan inmediata por parte de la nueva administración», señalaron mediante un comunicado.

La señal compartía dicha frecuencia con otras estaciones de características similares, entre ellas La Sal y Fortaleza.

El mensaje de Gracia TV

Pese a abandonar la televisión abierta, desde Gracia TV indicaron: «Esto no es un adiós. ¡Confiamos en Dios y trabajaremos para volver muy pronto!».

La estación también confirmó que mantendrá disponible su programación mediante otras plataformas. De esta forma, sus contenidos seguirán llegando a distintos lugares de Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Por ahora, quienes quieran continuar viendo la señal podrán hacerlo mediante su sitio web oficial y los operadores de televisión de pago que todavía incluyen Gracia TV dentro de su oferta.

En tanto, según consignó ADN.cl, tras la salida de la señal 38.3 HD, Televisión América SpA, empresa propietaria de la frecuencia 38 en Santiago, dejó una transmisión de transición en ese espacio.

Actualmente, quienes sintonizan dicha frecuencia pueden encontrar contenido musical y mensajes que anticipan novedades para los próximos días.

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