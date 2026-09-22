Un conocido periodista chileno sorprendió tras recordar uno de los periodos más complejos de su trayectoria televisiva, en los que se desempeñó en Mega.

Hablamos de Álvaro Sanhueza, quien fue reportero de «Mucho Gusto», quien conversó telefónicamente con el programa «No es lo mismo», de Tevex.

Esto ocurrió luego de diversas declaraciones que ha realizado en redes sociales tras su salida de pantalla.

Álvaro Sanhueza recuersa su paso en «Mucho Gusto»

El comunicador fue consultado por su experiencia en el canal y no tuvo reparos en describirla de manera negativa. «Estuve seis años en el Mega, mis peores años en la televisión (…) Lo pasé muy mal», indicó.

La declaración generó la inmediata reacción del panel, En este sentido, Álvaro Sanhueza fue consultado sobre quién lo habría tratado mal.

«Tuve muchos problemas con ese tipo», señaló el comunicador y según ADN.cl, se trataría de un productor.

Posteriormente, Álvaro Sanhueza también se refirió a la fórmula que utilizaba el programa para abordar temas en distintos sectores populares.

«Acuérdate que repuntó («Mucho Gusto») a raíz de los temas cahuineros que hacíamos en los sectores populares», manifestó.

Luego, reconoció que actualmente mira de otra manera ese tipo de cobertura y aseguró que no repetiría aquellas prácticas.

«Y se agarraban en cámara. Nos hacían agarrarnos en cámara entre la gente. Esto ya lo he dicho ya, y dije también que yo no volvería a hacer ese tipo de periodismo. Me arrepiento», finalizó Álvaro Sanhueza.

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