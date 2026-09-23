Periodista de Mega impacta en redes tras acusar infidelidad de su pareja y hace inesperado llamado: «Le revisé su ChatGPT»

Recientemente, Naomi Riquelme, periodista de «Mucho Gusto» sorprendió al compartir una inesperada historia sobre su vida personal con sus seguidores de TikTok.

La notera contó que descubrió una infidelidad de su pareja. Además, cómo se logró enterar.

«Me enteré que mi pololo me cagaba porque le revisé su ChatGPT», relató en el video.

Pero la historia no terminó ahí. Tras descubrir este supuesto engaño, la periodista quedó con un particular problema. Resulta que ya habían comprado entradas para asistir al concierto de Robbie Williams.

La particular ayuda que pide la periodista de Mega

«¿Por qué les vengo a contar esto? Días antes de enterarme de esta traición, habíamos comprado entradas para el concierto de Robbie Williams», indicó la notera de «Mucho Gusto».

Ahora Naomi Riquelme quiere vender el boleto que quedó en sus manos. Según detalló, el espectáculo se realizará el próximo 27 de septiembre y no quiere quedarse con la entrada sin utilizar.

«Yo ahora quiero vender la entrada, porque francamente ya se acerca la fecha, el 27 de septiembre, el domingo», señaló.

La periodista de Mega aprovechó su publicación para pedir ayuda a sus seguidores y encontrar a alguien interesado en comprarla.

«Necesito que tú, como mujer, como hombre de buen corazón, unámonos en esta cruzada solidaria. No quiero perder 60 lucas. Quiero ir al concierto, sí, pero igual quiero vender la entrada», expresó.

De este modo, pidió a sus seguidores compartir el registro para aumentar las posibilidades de encontrar comprador. «Para que llegue a la persona correcta que quiera su entrada en cancha a 60 mil pesos, porque vale 70 pero yo la vendo a 60 mil», indicó Naomi Riquelme.

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