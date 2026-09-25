Diana Bolocco desconcertó a Cristián Sánchez tras revelar particular reacción que tiene al beber alcohol: «Con un par de espumantes…»

Diana Bolocco sorprendió con una inesperada confesión en el espacio «Hasta que el podcast nos separe», el que conduce junto a Cristián Sánchez.

La pareja conversaba sobre su personalidad cuando comparte con amigos y consume alcohol. En este sentido, la animadora de «Fiebre de Canto» hizo una revelación que no pasó desapercibida para su esposo.

«Con un par de espumantes altiro me pongo bisexual», reconoció entre risas.

Diana Bolocco sorprendió a Cristián Sánchez con su confesión

La declaración llevó a Cristián Sánchez a recordar algunas situaciones que ha vivido junto a la conductora en reuniones sociales.

«La Diana en cada junta de amigos que hacemos, se toma una copita de champaña, y de repente deja de mirarme a mí y empieza a mirar a mis amigas», comentó entre risas.

La comunicadora no negó la situación. Por el contrario, explicó por qué siente una particular atracción hacia las mujeres.

«Es que las mujeres somos mucho mejores que ustedes», indicó Diana Bolocco.

Luego, la animadora profundizó en su opinión y destacó una característica que encuentra especialmente atractiva.

«El cuerpo de la mujer, objetivamente, es más bonito que el de los hombres», expresó Diana Bolocco.

Incluso, al comparar la atracción que siente hacia ambos sexos, aseguró que optaría por la bisexualidad.

«Elegiría la bisexualidad porque los hombres tienen una cosa que es irremplazable», explicó.

Posteriormente, Cristián Sánchez decidió hacerle una pregunta todavía más directa. El animador quiso saber con qué mujer famosa tendría un encuentro.

Diana Bolocco respondió diferenciando entre una eventual pareja y una aventura.

«Para casarme a una Anne Hathaway, pero para una noche de pasión elegiría a una Miley Cyrus», contestó.

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