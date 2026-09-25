En Easy esta primavera, el jardín sigue creciendo

Con la llegada de la primavera, los espacios exteriores vuelven a ser nuestros favoritos. El jardín, la terraza, el balcón y el patio se transforman en ese lugar donde queremos estar, disfrutar y, por qué no, empezar nuevos proyectos.

Porque cuando llega el calor, también llegan las ganas de crear, renovar y darle vida a nuestros espacios.

Por eso, Easy se preparó para vivir esta temporada con una propuesta pensada para todos: desde quienes disfrutan poner las manos en la tierra y tienen experiencia en jardinería, hasta quienes simplemente quieren darle un nuevo aire a su casa.

Esta temporada, Easy reúne todo lo necesario para crear, renovar y mantener los espacios verdes: plantas, macetas, tierras y sustratos, soluciones de riego, herramientas y maquinarias para jardín.

Porque un buen jardín también se disfruta, la propuesta se completa con una amplia variedad de mobiliario de exterior, pensado para transformar patios, terrazas y balcones en espacios para compartir, descansar y disfrutar.

Esta primavera, las ganas de hacer florecen. Y en Easy hay de todo para hacerlas realidad.

Opciones para todo tipo de jardín

No importa si tienes un gran jardín, una terraza, un patio pequeño o un balcón: si hay ganas de crear, siempre hay espacio para hacer crecer un proyecto.

Esta temporada, Easy amplía su propuesta para acompañar a cada persona en su propia forma de vivir y disfrutar los espacios verdes. Desde quienes están dando sus primeros pasos en la jardinería, hasta quienes ya tienen un jardín consolidado y buscan nuevas herramientas, soluciones y desafíos.

Porque Easy tiene considerado que cada espacio tiene su propia personalidad y cada proyecto parte desde un lugar diferente. Por eso, la propuesta incluye alternativas para distintos tamaños, necesidades y niveles de experiencia: plantas, macetas, sustratos, soluciones de riego, herramientas y maquinarias para que cada proyecto pueda crecer a su manera.

Y este año, el jardín de Chile, sigue creciendo. Más marcas, nuevas maquinarias y herramientas, y una propuesta que incorpora alternativas especialmente pensadas para clientes PRO, ampliando las posibilidades para quienes hacen de la jardinería mucho más que un hobby.

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