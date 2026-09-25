Ozuna transformó al Santander Arena en una verdadera discoteca y quedó desconcertado con pregunta de RadioActiva: ojo a su reacción

Durante la noche de este jueves 24 de septiembre, el Santander Arena se convirtió en una verdadera discoteca. Esto debido al concierto que brindó Ozuna, el cual hizo vibrar a los presentes.

No es novedad la gran conexión que tiene el puertorriqueño con sus fanáticos nacionales. De hecho, en diversos momentos del espectáculo se tomó el tiempo para agradecer por el apoyo de un país que según el mismo ha señalado fue el primero después de Puerto Rico en darle la mano.

A lo largo del concierto, Ozuna hizo un recorrido por diversos momentos de su carrera. Intérpreto éxitos actuales, pero también por momento nos transportó al 2017.

«Enemigos», «Modelo» y «Del Mar», fueron uno de los éxitos que interpretó el artista en el incio del show.

Posteriormente, lanzó clásicos como «Tu Foto», «Me Reclama», y «Se Preparó». Incluso en un momento cantó un tema que no muchos esperaban, pero que sin duda fue disfrutado al máximo de los presentes. Se trata de «Soldado y Profeta».

Y uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando Ozuna bajó del escenario y se posicionó en un plataforma al centro del Santander Arena. Ahí cantó canciones como «Escápate conmigo» y más.

Luego volvió al escenario principal con «China», el que fue cantando con gran euforia por parte de los presentes.

¿Ozuna vuelve al Choli?

Luego del concierto, el cantante puertorriqueño conversó con algunos medios. En este sentido, volvió a referirse del cariño que le tiene a Chile y mencionó que no encontró una canción que el público no supiera.

Posteriormente, le preguntamos directamente a Ozuna por la posibilidad de que llegue al Choliseo de Puerto Rico. Esto debido a que borró casi todos sus fotos y dentro de las dos que dejó hay un recuerdo en este espectáculo.

Frente a esto, el puertorriqueño optó por no responder y se fue corriendo hasta el vehículo, en el que se transportaba.

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