Muerte de importante miembro de Canal 13 remece a Jorge Zabaleta: «Solo tengo buenos recuerdos»

Recientemente, una triste noticia golpeó a Canal 13. Resulta que falleció Hernán Magallanes, quien era camarógrafo de la estación. Además, por sus cercanos era conocido como «Loco» Magallanes.

Frente a esto, el actor y conductor de Radio Concierto, Jorge Zabaleta le dedicó un mensaje a través de sus redes sociales.

Vale señalar que el intérprete actualmente se encuentra en Rumania grabando una nueva temporada de «Socios por el Mundo», por lo que no pudo acompañar presencialmente a sus cercanos en este momento.

Las palabras de Jorge Zabaleta

En el video que compartió en Instagram, el actor recordó con cariño la relación que tuvo con Magallanes.

«Solo tengo buenos recuerdos de Hernán. Gran profesional, gran camarógrafo, de las personas que uno recuerda con cariño, que te ayudaron, que te enseñaron cuando uno entró a la televisión», señaló Jorge Zabaleta.

El actor también aprovechó la publicación para enviar un mensaje a la familia y a los amigos del histórico camarógrafo.

«Le mando un abrazo muy grande a toda su familia, un abrazo a sus amigos. Sé que muchos lo van a extrañar», expresó.

En este contexto, Zabaleta también recordó a otros camarógrafos que fueron parte de su trayectoria y que ya fallecieron. En ese sentido, destacó a quienes, según su visión, fueron protagonistas de una «época dorada» de la televisión.

El homenaje rápidamente generó reacciones entre rostros vinculados a la televisión. Entre ellos Martín Cárcamo y María José Prieto, quienes dejaron mensajes en la publicación.

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