Sujeto aparece en pleno despacho del matinal de CHV y muestra bolsa con inesperado contenido: el periodista quedó desconcertado

Una curiosa situación se vivió en un despacho en vivo de «Contigo en la mañana» (CHV) durante la mañana de este jueves.

El periodista Francisco Sanfurgo se encontraba en Independencia, donde cubría un procedimiento de fiscalización vehicular, cuando ocurrió un particular momento frente a las cámaras.

El comunicador conversaba con un periodista venezolano radicado en Chile, quien hablaba del contenido que suele compartir en redes sociales para mantener informados a quienes lo siguen.

Todo transcurría con normalidad hasta que un joven apareció repentinamente en medio del despacho del programa matutino de CHV.

Inesperado momento en «Contigo en la Mañana»

El sujeto cruzó rápidamente por delante del periodista y, aparentemente de manera intencional, mostró una pequeña bolsa que llevaba en sus manos.

La situación tomó por sorpresa al periodista de «Contigo en la Mañana», quien quedó visiblemente desconcertado.

Al revisar el registro, se puede apreciar que la bolsa contenía una sustancia que al parecer sería marihuana.

El llamativo momento no pasó inadvertido en redes sociales. El registro comenzó a circular durante las horas posteriores al despacho y rápidamente generó comentarios entre los usuarios.

En tanto, desde el estudio de «Contigo en la mañana» no realizaron comentarios sobre el episodio mientras se desarrollaba la transmisión.

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