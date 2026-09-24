Revelan intento por reunir a El Flaco y El Indio: inesperada respuesta sorprendió a todos

Recientemente, se dio a conocer que hubo un nuevo intento por juntar a Mauricio Medina, conocido como «El Indio», y Paul Vásquez, «El Flaco».

La propuesta habría aparecido después de la comentada presentación de «El Flaco» en la Fiesta de La Pampilla de Coquimbo. Instancia, en la que fue pifeado.

En medio de ese escenario, surgió una particular idea para concretar un reencuentro entre ambos comediantes.

El periodista Sergio Marabolí contó los detalles en «Plan Perfecto», de Chilevisión. En este sentido, según relató, la producción de la fonda ñuñoína «El corazón de Chile» habría intentado gestionar la presencia de Mauricio Medina en el espectáculo.

La intención era que «El Indio» apareciera junto a «El Flaco» sobre el escenario y así concretar una reunión que habría llamado especialmente la atención de los seguidores de la recordada dupla.

Revelan la respuesta que habría entregado Mauricio Medina

«El productor máximo de esta fonda dice: ‘Se me ocurrió algo extraordinario’. Llama a otro productor y le dice: ‘Ándate a la fonda del Parque O’Higgins. Hay un local que se llama Café sin Piernas; el propietario del local es El Indio, Mauro Medina, y así lo convences'», señaló Sergio Maraboli.

No obstante, la propuesta no habría tenido el resultado esperado.

El periodista dio a conocer la respuesta que habría entregado Mauricio Medina, quien habría dejado en claro que no estaría dispuesto a dejar atrás el conflicto que mantiene con su excompañero.

«La verdad es que sí estoy mal de plata, estoy cagado, pero aunque estuviera tan cagado, nunca voy a perdonar que ‘El Flaco’ no le haya pedido disculpas a mi esposa, a mi familia, y eso para mí es intransable», habría respondido.

De este modo, «El Indio» habría descartado cualquier posibilidad de volver a compartir escenario con Paul Vásquez.

«Dígale a su jefe que se guarde todos los millones y que ‘El Flaco’ siga en el Nacional solo», habría lanzado el humorista, según el relato de Sergio Marabolí.

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