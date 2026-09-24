«Que salga la verdad a la luz»: Impacto por grave funa contra Manuel Orellana, «El Chino»

Manuel Orellana, conocido popularmente como «El Chino», recientemente volvió a dar que hablar. En esta ocasión por unas graves acusaciones que hizo contra él su propia hija.

Recordemos que el hombre se hizo conocido durante julio de este año, luego de quedar atrapado en un refugio del Cajón del Maipo junto a dos amigas parvularias. En un comienzo, la situación generó preocupación ante la posibilidad de una tragedia.

Tras ese episodio, «El Chino» comenzó a ganar notoriedad en redes sociales. De hecho aprovechó de hacer canjes con emprendimientos e incluso fue noticia por estar en un evento discotequero.

Ahora, su nombre volvió a circular luego de una funa de su contra.

Las acusaciones de la hija del «Chino», Manuel Orellana

La joven compartió un extenso mensaje en el que cuestionó públicamente a su padre y a la pareja de este, Génesis.

«Aquí con la Génesis ‘tussi’ y el Chino ‘pasta’, que se creen vivos», escribió junto a una fotografía del recuerdo.

Posteriormente, aseguró que ambos aparentarían una situación económica que, según su versión, no correspondería a la realidad.

«Que salga la verdad a la luz, ya es hue… que aparenten una vida que nunca han tenido (…) mi abuela con su pensión tiene que pagarle el arriendo y sus consumos. Ninguno de los dos trabaja para ayudarla o, por último para cargar la camioneta después de la feria», expresó la hija de Manuel Orellana.

Además, expresó: «Cuando Génesis llegaba al puesto, le robaba la plata a mi abuela de la caja».

En otra de sus publicaciones, además, aseguró que su padre tendría una obligación de $700 mil por concepto de pensión de alimentos. «El cu… se negó», mencionó.

La joven también cuestionó el rol que, según su experiencia, Manuel Orellana habría tenido como padre.

«Él jamás ha sido un padre presente, siempre ha preferido a sus parejas antes que a sus hijos. A mi hermano lo mantiene su hermana, porque él jamás ha dado nada por ninguno de nosotros dos como hijos», añadió..

Asimismo, la hija de «El Chino» también hizo referencia a un supuesto episodio de violencia que habría protagonizado su padre en su contra.

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