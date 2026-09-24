Populares figuras de Mega tuvieron tensa discusión y fueron separados por sus compañeros: «Falso»

El reality de Mega, «Volverías con tu ex? 2» tuvo un nuevo momento de tensión, el cual fue emitido en el último capítulo. Resulta que Raimundo Cerda y Luis Mateucci protagonizaron una acalorada discusión que obligó a sus compañeros a intervenir.

Todo comenzó durante una dinámica del reality, en la que los participantes debían expresar sus opiniones sobre el resto de los integrantes. Y el argentino cuestionó duramente la actitud de Rai dentro del encierro.

«Está más que claro, se piensa que es el machito de la casa, se piensa que es el Ken», lanzó Luis Mateucci.

Además lo trató de «egocéntrico», «falso» y «mentiroso».

Los dichos no pasaron inadvertidos para Raimundo Cerda, quien respondió a las provocaciones de su compañero. En este sentido, lo trató de «fome» y «payaso». Sin embargo, el intercambio no terminó ahí.

Raimundo Cerda y Luis Mateucci tuvieron que ser separados

Posteriormente, continuaron lanzándose comentarios desde sus respectivos lugares. La tensión aumentó hasta que los participantes del reality de Mega terminaron acercándose.

La situación provocó la reacción de Yasmín Valdés, quien se encontraba cerca de los protagonistas. La participante pidió que detuvieran la discusión y cuestionó las provocaciones que estaban alimentando el enfrentamiento.

Después del altercado, Raimundo Cerda seguía visiblemente molesto e intentó acercarse nuevamente a Mateucci. Sus compañeros, en tanto, hicieron esfuerzos por controlar la situación.

Esto también afectó a Faloon Larraguibel, pareja de Rai dentro del programa. La participante terminó llorando tras la fuerte discusión.

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