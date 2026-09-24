Filtran mala noticia para Leo Rey

Después de las Fiestas Patrias, Leo Rey ha dado mucho que hablar. Su presentación en el Parque O’Higgins en La Gran Fonda de Chile no solo dejó música y celebración, sino también una gran controversia.

En medio de su show, el cantante lanzó «chúpalo Alexítico», una directa referencia a su excompañero de La Noche, Alexis Morales. El momento generó una ola de reacciones en redes sociales y dio pie a memes y distintas tendencias.

El revuelo incluso llevó a varios usuarios a pedir que el artista fuera considerado para el Festival de Viña 2027.

Lejos de ignorar la petición, Leo Rey decidió jugar al respecto con diversas publicaciones en redes sociales.

«Si llegamos al millón de seguidores, voy al Festival de Viña con piscinazo», escribió junto a una fotografía donde aparece con la Gaviota de Plata que obtuvo durante su presentación con La Noche.

Posteriormente, publicó otra imagen en la que luce una Gaviota de Oro y aprovechó de enviar un mensaje.

«A veces hay que escuchar la voz del pueblo !Brijidoooooooo!», escribió, haciendo alusión a la conocida frase del Puma Rodríguez.

Cecilia Gutiérrez revela inesperada información

Durante este miércoles 23 de septiembre surgió un antecedente que complica las posibilidades de que el intérprete vuelva al certamen en 2027.

En el programa «Hay que decirlo», Cecilia Gutiérrez aseguró que la parrilla del próximo Festival de Viña ya estaría definida y que Leo Rey no formaría parte de ella.

«Hoy 23 de septiembre les puedo contar a todos y a Leo Rey que la parrilla del Festival de Viña 2027 está cerrada, y él no está incluido. Hay chilenos…», señaló la periodista de farándula.

Recordemos que Leo Rey se presentó junto a La Noche, en 2009 y 2010 en el Festival de Viña.

También te podría interesar: Fue una figulra de la en la televisión chilena y ahora generó gran preocupación tras aparecer pidiendo dinero en redes

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google