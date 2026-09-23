Confirman nueva fecha de «La Pérgola de las Flores» en Santiago tras éxito en Fiestas Patrias: fecha, recinto y venta de entradas

Recientemente, se confirmó que «La Pérgola de las Flores», uno de los clásicos del teatro chileno, sumó una nueva función tras la buena recepción que tuvieron sus presentaciones durante Fiestas Patrias.

La renovada versión del montaje tendrá una presentación este sábado 26 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Teatro San Ginés.

La obra regresó al escenario del recinto con funciones el pasado 18 y 19 de septiembre. Ahora, la producción decidió agregar una nueva fecha para quienes quieran disfrutar de esta historia que forma parte de la memoria cultural del país.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

Anuncian nueva función de «La Pérgola de las Flores»

A 65 años de su estreno, «La Pérgola de las Flores» mantiene la esencia de la obra escrita por Isidora Aguirre y musicalizada por Francisco Flores del Campo.

Esta nueva versión apuesta por renovar su puesta en escena sin dejar de lado los elementos que hicieron reconocida a la obra. Se fusiona humor, música en vivo y una propuesta contemporánea.

La dirección general está a cargo de Gustavo Becerra, mientras que la dirección musical corresponde a Germán Silva. Además, la música es interpretada por Swing del Mono.

En total, la producción reúne a más de 18 artistas sobre el escenario y recupera canciones emblemáticas como «Yo vengo de San Rosendo» y «Quiero flores».

La historia también mantiene temas que siguen presentes en la sociedad, como los cambios de la ciudad, las diferencias sociales y la defensa de los espacios comunitarios.

Así, «La Pérgola de las Flores» busca acercar nuevamente a distintas generaciones, combinando sus elementos tradicionales con una puesta en escena renovada.

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