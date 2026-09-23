Leo Rey no aguanta las lágrimas tras hablar su reciente polémica con La Noche: «Viví muchas cosas después que me separé de la banda»

Durante los últimos días, Leo Rey ha dado mucho que hablar. Esto debido a una inesperada arremetida que lanzó en La Gran Fonda de Chile contra Alexítico.

«Chúpalo, Alexítico», expresó el cantante en medio de su presentación. Momento que no tardó en viralizarse en redes sociales.

Además, desde la banda La Noche también respondieron. «Queremos ser muy claros: no somos partidarios de amplificar el odio, mucho menos cuando este se utiliza como parte de un show o de una exposición mediática», fue parte de lo que señalaron en redes sociales.

Y recientemente, Leo Rey decidió entregar su versión durante una transmisión en vivo que realizó a través de Instagram.

Las palabras de Leo Rey

El artista aseguró que todavía mantiene sentimientos positivos hacia la agrupación que fue parte importante de su carrera.

«Yo amo La Noche, amo ese grupo, no lo odio», afirmó Leo Rey.

También reconoció que sus particulares comentarios son una manera de liberar lo que ha sentido durante años.

«Así soy yo. Yo soy bueno para hueviar. Es la única manera de poder desahogarme de alguien que me traicionó, tras darle todo mi talento, mi sinceridad. Amor de corazón, de hermano, para que me paguen de esa manera después», mencionó Leo Rey.

El cantante se refirió además a las dificultades que enfrentó después de separarse de La Noche en 2010.

«Yo sufrí la peor parte, hermano. Yo viví muchas cosas después que me separé de la banda», expresó.

«Te dicen que vales callampa, que no eres nada sin ellos. Todo eso tuve que vivir», añadió Leo Rey.

El relato terminó emocionando al cantante. Durante la transmisión y se quebró y tuvo que guardar silencio durante algunos segundos antes de continuar.

Finalmente, Leo Rey retomó la palabra entre lágrimas y agradeció el cariño que ha recibido de sus seguidores. «Perdónenme, pero he llorado caleta, hueón… de felicidad… Gracias gente», expresó antes de finalizar el Live.

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