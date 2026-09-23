«La mayoría de la gente que trabaja en la tele o es buena para el copete o es buena para las drogas, perdón que lo diga»: declaración sin filtro

Recientemente, Fernando Solabarrieta ha dado mucho que hablar tras su autocrítica por su polémica aparición en la conducción de «Sin Filtros». Instancia, en la que no se encontraba en buen estado.

Y esto fue tema de conversación en «Qué te lo digo». En el programa de Zona Latina se abordó el episodio y abrió un debate sobre los excesos que pueden existir dentro del mundo de las comunicaciones.

En este sentido, Sergio Rojas valoró que el periodista decidiera referirse públicamente a lo ocurrido y asumir su responsabilidad. «Es elogiable la actitud que toma Fernando», señaló el conductor.

«Uno tiene que decir: sí, estaba drogado, curado, no tengo idea, porque si no, cómo partes sin reconocer», añadió Sergio Rojas.

Inesperado comentario de Sergio Rojas sobre el mundo el mundo de la TV

El conductor de «Qué te lo digo» continuó con su análisis y aseguró que dentro de la televisión existirían situaciones de excesos.

«La mayoría de la gente que trabaja en la tele o es buena para el copete o es buena para las drogas, perdón que lo diga», lanzó.

Sergio Rojas aclaró que no buscaba generalizar, aunque insistió en su punto.

«Yo no estoy generalizando, pero no nos hagamos los tontones, porque acá en el mundo de la televisión por Dios que se ven excesos», agregó.

Además, con tono irónico, Sergio Rojas mencionó: «¿Entonces qué? ¿Nos inhabilitamos todos? Cerremos la televisión chilena».

En tanto, Paula Escobar mencionó: «Mientras eso no se haga público está todo perfecto».

Posteriormente, Sergio Rojas volvió a destacar la importancia de enfrentar los errores cuando ocurren. «Uno tiene que poner la cara. Esto va para mí, va para todos nosotros», concluyó.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Canal de la televisión chilena confirma el fin de sus transmisiones en la señal abierta y entrega mensaje a sus seguidores

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google