Brilló en la televisión chilena y ahora generó gran preocupación tras aparecer pidiendo dinero en redes

Recientemente, Angie Jibaja sorprendió en redes sociales. La ex chica reality realizó una transmisión en vivo en TikTok desde Brasil, donde actualmente reside, y compartió algunos detalles de su presente con sus seguidores.

En esta oportunidad, la modelo conversó con los usuarios que se conectaron al Live. Además, reconoció que se encontraba «medio borracha».

Pero ese no fue el único momento que llamó la atención. Angie Jibaja también realizó una particular solicitud a quienes estaban siguiendo la transmisión.

El preocupante mensaje de Angie Jibaja

En concreto, la ex figura televisiva, quien estuvo en realities como «Doble Tentación» y «Pareja Perfecta» pidió que le enviaran dinero mediante Yape, plataforma de pagos utilizada en Perú. Sin embargo, no explicó públicamente cuál era el motivo de esta petición.

Angie Jibaja también aprovechó el Live para mostrar el lugar donde se encontraba alojando en Brasil.

Según explicó, se trata de un Airbnb de estilo «rústico». Eso sí, la modelo hizo una precisión al referirse al sitio y aseguró que no correspondía a un lugar de «mal vivir».

Durante la conversación, además, contó parte de los cambios que ha experimentado durante los últimos meses y destacó su actual estadía fuera de Perú.

«Cambiamos de ese lugar tan karmoso, Lima, a este lugar tan bonito, Brasil», comentó.

El registro comenzó a circular en redes sociales y generó distintas reacciones entre los usuarios. Algunos internautas comentaron su preocupación por la situación de la ex chica reality.

«El tema ya ni siquiera es la adicción, es la salud mental y eso es lo más grave», escribió uno de los usuarios.

Posteriormente, Angie Jibaja volvió a conectarse mediante una segunda transmisión en TikTok. En esa oportunidad, conversó sobre sus próximos proyectos y también dejó abierta la posibilidad de regresar a la televisión en algún momento.

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