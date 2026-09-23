«Eres una mier… porque hay que abrir la mente»: Nel Mauri no se guardó nada contra Paty Maldonado

Recientemente, Nel Mauri estuvo presente en un nuevo capítulo del «Carpool Fiebre de Canto», donde habló con Jaime Proox y Roberto Rosinelli sobre su regreso a la televisión y los cambios que ha experimentado durante los últimos meses.

Uno de los temas de la conversación fue precisamente su proceso de transición. En este sentido, cantante explicó que se siente bien en el espacio.

«Me siento súper libre como de ser yo», indicó. Además, valoró que lo apoyan en el tema del vesturio.

En ese contexto, Nel reveló que su proceso personal apunta hacia una transformación más profunda y contó cuáles son sus planes a futuro.

«Sí, quiero llegar (a ser mujer); voy a transitar y atreverme; hasta este momento me siento bien así. Voy a llegar (a operarme) y no sé si completamente (ser mujer). Me siento bien así, como mostrándome un poquito más y lo estoy apropiando», contó.

Nel Mauri habla sobre Paty Maldonado

Además, un momento tenso del capítulo llegó durante una dinámica en la cual tenía que reaccionar a diversos personajes con emojis.

En este sentido, cuando le tocó Paty Maldonado, el participante de «Fiebre de Canto» escogió una caca.

Posteriormente, señaló: «Creo que tiene una manera muy agresiva de referirse frente a temas que tal vez no maneja. Ya no estamos en dictadura para andar ofreciendo balazos ni ese tipo de cosas. Creo que vivimos en un país diverso donde compartimos diferentes realidades».

«Creo que hay que educarse un poquito y hay que ver las formas como uno se dirige a ciertas personas que tal vez no estamos de acuerdo con ellas», agregó Nel Mauri.

Además, expresó: «En ese tema precisamente ‘eres una mierda’, porque obviamente hay que abrir la mente, educarse un poco».

«Tú no sabes… tarde o temprano puedes tener un nieto 0 tal vez tienes un familiar que le gustan personas del mismo sexo», continuó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google