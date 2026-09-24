Emilia Dides y Sammis Reyes reaccionaron tras rumor de supuesta infidelidad: atención con el mensaje del deportista

Emilia Dides y Sammis Reyes han estado en el centro de atención durante los últimos días. Esto debido a que se había especulado sobre un presunto distanciamiento entre la pareja.

Y en el programa «Sígueme» de TV+, Pablo Candia señaló que habrían terminado el 15 de septiembre. Además, apuntó a una supuesta infidelidad de parte del deportista.

En medio de la controversia, Emilia Dides sorprendió al compartir un registro junto a Sammis en sus historias de Instagram. La cantante acompañó la fotografía con un afectuoso mensaje.

«Si de algo estoy segura pero sobretodo tranquila, es que dentro de tu corazón no hay maldad. Te amo Sammis Reyes», escribió junto a la fotografía.

El descargo de Sammis Reyes

Poco después, el propio exjugador la NFL utilizó sus redes sociales para referirse a la situación.

«Ayer me llegaron miles de críticas, miles de insultos y cientos de amenazas. Incluyendo amenazas de muerte gracias a un rumor falso que se divulgó en TV», comenzó indicando Sammis Reyes a través de una historia en Instagram

Además, expresó: «Primero inventaron que estuve involucrado en una investigación de la PDI, luego intentaron cancelar mi libro con una persona que está siendo utilizada como un peón (…) Ahora inventaron que fui infiel».

Luego, Sammis Reyes cuestionó: «Me están atacando por todos lados y haciendo lo imposible por manchar mi reputación… ¿POR QUÉ? Saquen sus propias conclusiones».

El deportista continuó con su reflexión y aseguró que anteriormente había advertido que enfrentaría una situación de este tipo.

«Hace un tiempo les dije que esto iba a pasar. Tengo testigos. Ahora entiendo realmente qué está sucediendo», expresó Sammis Reyes.

Finalmente, cuestionó la forma en que se aborda la información en televisión y redes sociales.

«¿Por qué la economía de la TV se mueve en base a cahuines, morbo, desinformación y personas dispuestas a destruir la vida de otros por intereses propios? ¿Hasta qué punto están dispuestos a llegar para retener nuestra atención?», manifestó Sammis Reyes.

En otra historia, el deportista amplió su reflexión sobre el impacto que puede tener la información que circula públicamente.

«Existen miles de personas viviendo vidas honestas para sacar a familias adelante en un sistema que constantemente les muestra información para meterles miedo, para mantenerlos distraídos, para mostrarles ‘el camino’ que no los llevará a ningún lugar», concluyó.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google