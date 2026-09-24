Melina Noto se llena de elogios tras compartir fotografías de sus vacaciones Brasil

Melina Noto aprovechó sus vacaciones en Brasil para compartir un especial momento junto a su hija Alanna, fruto de su relación con Pangal Andrade.

La periodista argentina publicó en Instagram una serie de fotografías tomadas durante una jornada familiar. En las postales aparece disfrutando de la piscina junto a la pequeña, quien nació en octubre de 2025.

Las reacciones que dejó la publicación de Melina Noto

El registro rápidamente llamó la atención de sus seguidores. De este modo, la comunicadora recibió múltiples comentarios positivos.

«Mi pececito», escribió Melina Noto junto a las imágenes.

«Amo ver fotitos de Alana», «está lista para su clase de natación», «Que lindas que son», «par de reinas», «La bebé la protagonista de la historia » y «más lindas que el sol», fueron algunos de los comentarios que recibió.

Además de fijarse en el momento familiar, algunos seguidores repararon en la apariencia de la comunicadora.

Melina Noto apareció en las fotografías utilizando un bikini blanco mientras disfrutaba de la piscina durante su estadía en Brasil. La publicación recibió elogios de quienes destacaron cómo luce la periodista a menos de un año de convertirse en madre.

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