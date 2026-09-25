Protagonista del viral «weo… qué brutal» reaparece en redes y entrega importante noticia: «Volvemos con…»

Hace más de una década, Ignacia Oxmans protagonizó un viral que sigue siendo recordado hasta el día de hoy.

La chilena, quien ahora es reconocida por su trayectoria en el transformismo nacional, será parte del regreso de «Weona, qué brutal», obra que prepara su retorno a los escenarios con el elenco original.

El montaje tendrá funciones durante octubre en el Teatro Bellavista, en el marco de la celebración por los 10 años de La Otra Compañía.

Del viral al escenario

La historia de Oxmans con las cámaras comenzó alrededor de 2012. En ducho año apareció en un registro de apenas 16 segundos grabado en un establecimiento educacional.

Acá una compañera le lanzó la recordada frase «¡déjate de hablar como mujer!».

Con el paso de los años se conoció que el registro había surgido como un sketch improvisado entre amigos y que incluso tuvo consecuencias al interior del establecimiento.

Ahora, Oxmans volverá a conectar con ese mundo, pero desde un escenario. «Weona, qué brutal» regresará ocho años después de su estreno y reunirá nuevamente a su elenco original.

La producción contará con personajes como Deyanira, Frígida y Federico, y tendrá funciones los viernes de octubre desde las 21:00 horas.

La propia Oxmans confirmó el retorno mediante un video de invitación en su Instagram, donde adelantó el reencuentro con el público. «Después de 8 años volvemos con Weona, qué brutal», aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gonza Gatica Fuentes🎬 (@gonzativo_)

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