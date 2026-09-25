Skarleth Labra impacta a sus seguidores con su antes y después tras someterse a cirugía: «Me gusta ser transparente»

Skarleth Labra volvió a llamar la atención de sus seguidores en redes sociales. Esta vez, la exparticipante de Gran Hermano mostró un importante cambio en su rostro tras someterse a una intervención nasal.

La creadora de contenido compartió en Instagram un video con distintos registros de su proceso, incluyendo imágenes del antes y después del procedimiento.

El procedimiento estuvo a cargo de la Dra. Claudia Navarrete, destacada cirujana y otorrinolaringóloga especializada en cirugía nasal estética y funcional, con más de 30 años de experiencia.

El antes y después de Skarleth Labra

A través de la publicación, la joven indicó que llevaba bastante tiempo evaluando la posibilidad de operarse.

«Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso», expresó Skarleth Labra.

La exchica reality también contó por qué quiso mostrar públicamente parte del proceso a sus seguidores.

«Quise abrirles este pedacito de mi proceso porque siempre me gusta ser transparente con ustedes», mencionó.

Skarleth Labra confirmó que se realizó una rinoseptoplastia y explicó que el procedimiento comenzó principalmente por un problema de salud.

«Me hice una rinoseptoplastia con la @dranavarrete en la @clinicarenasis y no puedo estar más agradecida», indicó.

Además, expresó: «Aunque no lo crean, esto partió 100% por salud, tenía el tabique desviado y un cornete mucho más ancho que el otro. Literalmente respiraba solamente por un hoyito».

Sin embargo, la exparticipante del reality también reconoció que decidió aprovechar la intervención para realizar un cambio estético. «Pero tampoco les voy a mentir, ya que estábamos ahí aproveché de arreglarme la punta», confesó Skarleth Labra.

Actualmente, la joven está en proceso de recuperación y todavía presenta inflamación producto de la intervención. Por esta razón, pasó parte de las celebraciones de Fiestas Patrias enfocada en su recuperación.

El cambio generó numerosos comentarios entre sus seguidores. «Hermosa quedaste», «Ya no parece ella» y «Es como si fuera otra persona», fueron algunas de las reacciones que recibió la joven en la publicación.

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