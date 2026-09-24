Baile, yoga y literatura en Santiago: imperdibles panoramas gratis llegan este fin de semana a Santiago

Recientemente, se anunció una serie de panoramas gratuitos para disfrutar de la primavera en Santiago, los que combinarán música, baile, bienestar y literatura.

Estos tendrán lugar en el Patio Bellavista durante los próximos días. La programación contempla alternativas abiertas a la comunidad y con entrada liberada, incluyendo una jornada dedicada al Boogie Woogie, una exhibición de Bikram Yoga y un nuevo ciclo del Club de Lectura en Patio.

Baile y música

Este viernes 25 de septiembre, entre las 19:00 y las 21:00 horas, será el turno de Rocket Swing, agrupación que busca difundir el Boogie Woogie y la cultura de la Era del Swing.

La actividad comenzará con una breve introducción a este estilo de baile para luego dar paso al baile social. No será necesario tener conocimientos previos ni asistir con pareja.

La jornada tendrá entrada liberada y estará abierta a todo público.

«Los bailes sociales son actividades pensadas para compartir la música swing y socializar en un ambiente abierto e inclusivo. Son autoconvocados y gratuitos, porque somos quienes los organizamos y participamos de estas instancias», indicó Pía González, bailarina de Rocket Swing.

Una jornada de yoga

Los panoramas continuarán el domingo 27 de septiembre, a las 13:00 horas, con una sesión especial de Bikram Yoga en Plaza Mayor de Patio Bellavista.

La actividad se realizará en el marco de la bienvenida al equinoccio de septiembre y estará a cargo de Romina Gajardo, instructora certificada de esta disciplina.

Durante la jornada se realizará una exhibición de distintas posturas y ejercicios de respiración, además de explicar algunos de los aspectos vinculados a esta práctica.

«Promover la salud alternativa y preventiva es una urgencia en la sociedad chilena. El deterioro del cuerpo por el estilo de vida que hoy en día llevamos los santiaguinos requiere instancias como las de Patio Bellavista, donde personas con distintos cuerpos y edades puedan compartir equilibrio, salud, vitalidad y bienestar», señaló Gajardo.

Literatura con Gabriel León

La agenda también contempla una nueva edición del Club de Lectura en Patio, instancia que tendrá como protagonista al libro «La ciencia pop #3», del bioquímico y doctor en Biología Molecular Gabriel León.

El nuevo ciclo comenzará el 2 de octubre y tendrá una particularidad: los participantes podrán comunicarse directamente con el autor durante el mes de lectura a través de WhatsApp.

De esta manera, quienes formen parte de la actividad podrán enviar preguntas, comentarios e impresiones sobre el libro. Como cierre del ciclo, se realizará un encuentro presencial con Gabriel León para conversar sobre la obra.

Además, Patio Bellavista sorteará ejemplares entre los participantes y pondrá copias a la venta durante el lanzamiento del club.

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