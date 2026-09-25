El panorama que reunirá más de 300 vehículos históricos en Santiago: fecha del evento y cómo asistir

¡Atención fanáticos de los autos! El Club Hípico de Santiago se prepara para recibir una verdadera colección de vehículos históricos durante el primer fin de semana de octubre.

Se trata de Motor Clásica 2026, evento que se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre y que reunirá a más de 300 automóviles, motocicletas y vehículos de colección.

La actividad busca reunir tanto a especialistas y coleccionistas como a personas que simplemente quieran conocer algunos modelos que marcaron distintas épocas de la industria automotriz.

Los detalles de Motor Clásica 2026

Durante las dos jornadas se podrán encontrar vehículos provenientes de países que han tenido un papel importante en el desarrollo del mundo motor. Entre ellos estarán Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, Estados Unidos y Japón.

También participarán museos y clubes especializados de distintas regiones de Chile, que llegarán hasta Santiago con parte de sus colecciones.

Uno de los principales atractivos será el Concurso de Elegancia Motor Clásica Chile 2026. En esta instancia, los vehículos competirán en distintas categorías y serán evaluados considerando aspectos como su historia, originalidad, conservación y calidad de restauración.

En total, se entregarán 49 premios, además del reconocimiento principal: el Best of Show.

La evaluación estará a cargo de especialistas nacionales e internacionales vinculados a la Federación Internacional de Vehículos Antiguos (FIVA).

Pero el evento no estará pensado solamente para los fanáticos de los motores. Durante el fin de semana también habrá experiencias interactivas y actividades familiares.

De esta manera, el Club Hípico se transformará en un punto de encuentro para coleccionistas, clubes, especialistas y familias que quieran recorrer vehículos de distintas épocas.

Las entradas ya están disponibles a través de Puntoticket. Además, clientes de Scotiabank y Shell podrán acceder a un 20% de descuento, hasta agotar el stock disponible para la promoción.

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