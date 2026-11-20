Durante este viernes, Monserrat Álvarez no estuvo presente en el matinal de TVN, «Buenos Días a Todos». De este modo, Eduardo Fuentes compartió la conducción con Simón Oliveros, lo que despertó algunas dudas entre los seguidores del espacio.

Vale señalar que esto ocurre a pocos días del episodio que protagonizó la comunicadora, cuando abandonó repentinamente el estudio del programa justo antes de comenzar la transmisión.

En aquella oportunidad, Eduardo Fuentes debió continuar con el espacio junto a Iván Torres, quien estaba encargado de entregar el pronóstico del tiempo.

Posteriormente, Monserrat Álvarez explicó que su salida se debió a un problema ocular que ya había experimentado anteriormente. «Queratitis -inflamación de la córnea- que me ha ocurrido ene veces antes, por el uso de los lentes de contacto», mencionó en dicha oportunidad. De esta manera, descartó que se tratara de una situación de mayor gravedad.

¿Por qué no estuvo Monserrat Álvarez en el matinal?

Aunque su ausencia de este viernes generó especulaciones, esta vez la periodista no habría enfrentado ningún inconveniente de salud.

De acuerdo con información publicada por Página 7, Monserrat Álvarez decidió tomarse un día de vacaciones para aprovechar el fin de semana largo.

Según el citado medio, se trasladaría hasta Valdivia para disfrutar de algunos días lejos de sus compromisos laborales.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google