Amigo de Artistas sigue sumando hitos a su carrera. El dúo chileno integrado por Diego Noguera y Vicente Cibié presentó oficialmente «La Playlist de los Amigos», su primer álbum de larga duración, un proyecto que marca una nueva etapa en su camino musical.

El lanzamiento llega después de alcanzar gran reconocimiento en Chile y otros países de Latinoamérica. Ahora, los músicos dan un nuevo paso con un trabajo compuesto por 11 canciones y una propuesta que recorre distintos estilos, desde la cumbia pop hasta la salsa.

En ese contexto, los integrantes de la agrupación conversaron con RadioActiva sobre sus sensaciones frente a este estreno y lo que significa publicar su primer disco.

«De verdad es que estamos muy, muy emocionados porque un primer álbum es mucho trabajo y es una joyita. Entonces, para nosotros en verdad es un sueño hecho realidad», comentó Diego.

Por su parte, Vicente destacó el desafío personal que representa este proyecto.

«Como artista, cada vez que uno sube una canción muestra un poquito de uno mismo al mundo y este para nosotros es un gran desafío porque estamos mostrando 11 partes de nosotros», explicó.

«Es una playlist general para la mamá, para el papá, para el cabro chico, para llorar, para reír, para bailar», agregó.

Sus canciones favoritas y el gran momento que viven

Durante la conversación con RadioActiva, los artistas también revelaron cuáles son sus temas favoritos del nuevo trabajo.

Diego mencionó «Llora Llora», junto a Santi Sc, y «La Mujer de Mis Sueños», canción que interpreta junto a su compañero.

Vicente, en tanto, destacó «Dos Flores», colaboración con la cantante española Miriam Rodríguez. El tema tiene un significado especial porque los llevó a experimentar con un género que no habían explorado anteriormente.

«Creo que ahí nos salimos de verdad de nuestra zona de confort. Fuimos a España a grabar con una española y terminamos grabando una salsa, nadie sabe cómo pasó eso, pero me gusta mucho el tema porque nunca nos habíamos escuchado en algo así», contó.

El estreno también llega en medio de un 2026 lleno de experiencias importantes para Amigo de Artistas. El dúo se presentó en escenarios como Lollapalooza Chile y Argentina y participó en la primera edición del Festival Bamba en Santiago.

Al recordar estos meses, Vicente reconoció que ha sido un periodo especialmente significativo para la agrupación.

«Ha sido una locura, ha sido muy bacán. Hace poco dije: ‘2026 no te me vayai que me estás haciendo tan feliz’. Obviamente en broma porque yo espero que el 2027 me sorprenda más», expresó.

Diego también destacó el orgullo que sienten sus cercanos por el camino que han construido y el esfuerzo que existe detrás de cada logro.

«Es puro esfuerzo y pura dedicación y es un sueño que estamos construyendo y a la vez también viviendo el día a día, el presente», señaló.

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