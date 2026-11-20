Fran García-Huidobro cuestionó publicamente a Sergio Rojas por sus comentarios y puso en dudas las disculpas que ha ofrecido en distintas ocasiones.

El tema surgió en Plan Perfecto, donde estaban hablando del conflicto judicial que enfrenta el comunicador con Leonardo Farkas.

Es importante recordar que este jueves se desarrolló una audiencia por la querella de injurias y calumnias que interpuso el empresario. Y Farkas rechazó las disculpas de Rojas y solicitó la pena máxima. De esta manera, el enfrentamiento continuará en un juicio.

En este sentido, Fran García-Huidobro apuntó directamente contra el conductor de «Qué te lo digo».

«Últimamente creo que Sergio está replicando cosas que dicen otras personas, haciéndose cargo de noticias que no solo son falsas, sino que también son horribles», mencionó.

Luego, le recomendó ser más cuidadoso. «Sergio, tú deberías, en vista y considerando que estás metido en un juicio complicado con Leonardo Farkas, filtrar un poco las cosas que te cuentan para que no te sigas comprando batallas que no te corresponden», expresó.

Pero la animadora fue más allá y cuestionó que las disculpas públicas del periodista puedan servir para resolver sus conflictos. «Lo que yo veo es que Leonardo Farkas no va a parar», indicó.

En este sentido, expresó:: «Quiero decirte una cosa, Sergio Rojas. Tus disculpas en la bolsa del mercado, en estos momentos, valen 500 dólares menos que un gramo de caca».

«Tus disculpas no valen nada, porque te las has pasado pidiendo disculpas. La vas cagando, te vas disculpando. Entonces, hay un momento en que las disculpas pierden su valor, no tienen peso, porque no son reales», continuó.

Además, Fran García-Huidobro indicó: «Entonces, tu cuenta de ahorro de disculpas se te acabó. Ahora vas a tener que ocupar la cuenta de ahorro de plata».

La respuesta de Sergio Rojas

Los dichos de la animadora no tardaron en circular por redes sociales y llegaron hasta el propio Sergio Rojas, quien decidió reaccionar a través de su cuenta de Instagram.

Sin entrar en mayores explicaciones, el periodista compartió un breve mensaje dirigido a García-Huidobro: «Hoy dímelo en vivo». De este modo, dio a entender que podría estar como invirado en Primer Plano.

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