Un eventual cambio en la conducción de «Tu Día» estaría tomando fuerza. Supuestamente la estación estaría buscando nuevas alternativas para potenciar los resultados del matinal y una de las opciones sería incorporar a Nacho Gutiérrez al equipo liderado por Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

La información fue entregada por el periodista Luis Sandoval en el programa «Que Te Lo Digo». Durante la conversación, el panelista aseguró que los ejecutivos de la señal estarían analizando sumar al comunicador.

Según explicó, la decisión respondería a la preocupación que existiría en Canal 13 por sus resultados de audiencia.

«Canal 13 durante el último tiempo no le está yendo muy bien en rating, han perdido con el matinal, con Alfombra Roja, Vértigo estelar, por lo tanto están bastante preocupados. ¿Y qué están haciendo los ejecutivos? Comenzando a hacer experimentos para tratar de levantarlo», expresó Luis Sandoval.

La supuesta reacción de Priscilla Vargas y Repenning

Uno de los puntos que llamó la atención fue la supuesta reacción de los actuales conductores de «Tu Día» ante la posibilidad de compartir la pantalla con Gutiérrez.

De acuerdo a Luis Sandoval, la propuesta no tendría completamente conformes a Vargas y Repenning.

«La información que recibimos en el panel es que no estarían todos contentos con su llegada. Hoy me decían que vea la cara de Repenning y Priscilla Vargas. Lo que sienten es que Nacho quiere destacar más que los conductores«, mencionó.

Sin embargo, Paula Escobar entregó una versión diferente sobre el ambiente entre los integrantes del programa. La periodista sostuvo que existiría una buena relación entre los animadores y Nacho Gutiérrez.

«Me dicen que se llevan bien, siempre le han reconocido que tiene oficio, que los ayudó, en Viña lo pasan regio», señaló.

De todos modos, Paula Escobar también cuestionó que la estación tenga contemplado convertir definitivamente el espacio en un programa con tres conductores.

Por otra parte, se refirió a los días libres que José Luis Repenning se tomó durante esta semana. Según explicó, estas ausencias estarían vinculadas con las pruebas que estaría realizando Canal 13 para evaluar posibles modificaciones en el matinal.

De todos modos, hay que aclarar que por ahora, la eventual llegada de Nacho Gutiérrez y el futuro de la conducción de «Tu Día» siguen sin una confirmación oficial.

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