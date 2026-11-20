El regreso de Maluma a Chile ha generado gran expectación. Esto quedó demostrado en el éxito de ventas en su primera fecha en Santiago.

Frente a esto, se confirmó una segunda presentación, abriendo una nueva oportunidad para que sus fanáticos disfruten de su show en vivo.

Maluma volverá al país con su «Loco X Volver World Tour 2027», gira que contempla más de 60 ciudades de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y África. En Chile, el encuentro con sus seguidores tendrá dos jornadas consecutivas en el Santander Arena.

La primera fecha quedó fijada para el jueves 22 de abril de 2027 y ya tiene sus entradas completamente agotadas. En tanto, el segundo espectáculo se realizará el viernes 23 de abril, a partir de las 21:00 horas.

¿Cómo comprar entradas para el segundo concierto de Maluma en Chile?

Quienes no alcanzaron a conseguir tickets para la primera presentación todavía tienen una alternativa. La preventa para el segundo espectáculo ya finalizó y la venta general se encuentra disponible a través de PuntoTicket.

La nueva gira de Maluma llegará acompañada de una puesta en escena renovada y las canciones de su más reciente álbum, «Loco X Volver».

También se espera que incluya algunos de los éxitos más reconocidos de su trayectoria, como «Hawái», «Felices los 4» y «Según Quién», en un espectáculo que promete combinar sus nuevos lanzamientos con los temas que han marcado su carrera.

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