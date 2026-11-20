Naya Fácil enfrenta un proceso judicial por un episodio que protagonizó algunos meses. Este jueves, la creadora de contenidos reveló que recibió una citación de la Policía de Investigaciones (PDI) para prestar declaración por el hecho.

Todo se originó en julio, cuando la joven publicó un video en el que mostraba cómo manejaba su Cybertruck a más de 210 km/h mientras se dirigía al Cajón del Maipo. El registro rápidamente se viralizó y motivó a la Fiscalía Metropolitana Sur a iniciar una investigación penal de oficio por el delito de conducción temeraria.

De este modo, Naya Fácil recurrió a sus redes sociales y explicó cómo se enteró de la citación. Además, reconoció que deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones.

«Ayer me citaron de PDI, me llegó una notificación a mi casa», indicó.

Según explicó, la notificación hacía referencia al registro que difundió meses atrás. «Me dicen que es un llamado por un video viral mío donde yo iba a exceso de velocidad y ahí entendí todo; le dije que sí y nada, es lo que corresponde, creo, es la ley», explicó.

Naya Fácil reconoció su error

La influencer también abordó las cuestionamientos que recibió por su comportamiento al volante. Aunque admitió que no se arrepiente de haberlo hecho en ese momento, aseguró que no lo haría nuevamente.

«Es lo que yo quería hacer en el momento; es algo que no volvería a hacer nunca más y es algo que uno tiene que responder», expresó Naya Fácil.

Además, reconoció que las críticas que recibió estaban justificadas.

«Lo que hice estuvo mal (…) le encuentro toda la razón a toda la gente que me criticó», indicó la creadora de contenido.

Igualmente, Naya Fácil manifestó su disposición a colaborar con las diligencias y aceptar las sanciones que determine la justicia por el episodio.

«Ahora tengo que responder ante la ley y es lo que corresponde; tengo que cooperar e, independientemente de lo que me sancionen, me lo merezco», mencionó.

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