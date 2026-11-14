El insólito drama que vive Naya Fácil en su nuevo penthouse: «Me entregó una propiedad no habitable, no puedo ocupar mi baño»

Naya Fácil volvió a manifestar su molestia por las filtraciones que afectan su lujoso penthouse en Las Condes, luego de que las reparaciones anteriores no lograran solucionar los problemas.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido mostró cómo un líquido de color café volvió a mojar el piso de su baño y dejó manchas en las paredes.

Sin embargo, también apuntó contra el antiguo propietario del inmueble, a quien acusa de no informarle sobre los desperfectos antes de concretar la compra.

“Después que yo hice las últimas historias contando esta filtración que no me informaron al venderme, conté también lo que pasaba con el exdueño de acá y, ¿saben qué? Me habló de una forma súper irrespetuosa a mi WhatsApp“, relató.

Según explicó, el hombre la contactó para preguntarle: “Oye, ¿qué significa esto?”, situación que le provocó molestia.

Además, aseguró que su hermana intentó comunicarse con él mediante mensajes, correos electrónicos y abogados, pero no obtuvo respuestas. Ante sus explicaciones sobre el origen del problema, Naya Fácil cuestionó: “¿Cómo él me dice que esto es por la lluvia?”.

El insólito drama que vive Naya Fácil en su nuevo penthouse

La influencer también explicó que visitó la propiedad dos veces antes de comprarla: “Fue una inspección visual y, aunque hubiese venido con un maestro, ¿cómo uno sabe de una filtración? Uno no lo sabe; imagínense que me habló la exasesora de esta casa; me dijo que esta filtración llevaba hace años”, contó.

“Me entregó una propiedad no habitable; no puedo ocupar mi baño (…) Mi hermana lleva viviendo abajo casi dos meses por culpa de esta filtración”, afirmó.

Asimismo, mostró daños en el techo del clóset de su hermana y aseguró: “La filtración acá entró a los interruptores. Ahora lo pararon, lo cortaron, pero tenemos imágenes de cómo los interruptores estaban llenos de agua“, señaló.

“No hemos podido vivir tranquilas (…) me agotó esta situación, voy a tratar de ver el ámbito legal, yo creo”, concluyó.

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