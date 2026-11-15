A raíz de comentarios en redes: Coté López reveló complejo diagnóstico de salud de su hijo menor

Coté López utilizó sus redes sociales para referirse a los constantes comentarios que recibe sobre el peso de su hijo menor, Jesús, de 10 años.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria decidió explicar la situación de salud que enfrenta el niño, luego de que algunos usuarios cuestionaran reiteradamente su apariencia física.

En ese contexto, la influencer reconoció: “A diario recibo muchos mensajes como bien feos para mi bebé en cuanto al peso”, comenzó relatando.

Coté López reveló complejo diagnóstico de salud de su hijo menor

La empresaria aseguró que durante un tiempo buscó alternativas para ayudar a su hijo. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, no observaba los resultados que esperaba.

“Nosotros habíamos ido a nutricionistas, a varios lugares. Él no come mucho, es muy rara vez que yo lo deje comer algo malo y además entrena conmigo, anda con personal trainer, jugamos todo el día, juega fútbol… pero no baja de peso”, explicó.

Ante esta situación, Coté López decidió buscar una nueva evaluación médica para comprender qué estaba ocurriendo.

“Y se me ocurrió llevarlo a un endocrinólogo”, agregó.

Fue durante esa consulta cuando, según relató, los especialistas identificaron la compleja condición.

“Y ahí nos dimos cuenta que tenía problemas en la tiroides”, reveló.

«Un consejito para las mamás que a lo mejor les pasa lo mismo», cerró.

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