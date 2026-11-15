Lanzan grave acusación contra Nicolás Solabarrieta y él respondió de forma burlesca: «Tiene cero conciencia por sus vecinos…»

Maca Venegas protagonizó una controversia con Nicolás Solabarrieta luego de denunciar públicamente los ruidos molestos que, según aseguró, provenían de una fiesta en un edificio cercano a su domicilio.

Durante la mañana de este domingo, cerca de las 9:00 horas, la abogada compartió varios registros en sus historias de Instagram, donde manifestó su molestia por la música que habría sonado durante toda la noche.

Lanzan grave acusación contra Nicolás Solabarrieta y él respondió

Según consignó La Hora, Maca Venegas grabó desde su balcón el edificio donde se desarrollaba la celebración y explicó que intentó solucionar el problema sin obtener resultados.

“Llamé a Paz Ciudadana y no ha llegado. Fui caminando a la conserjería a ver si el conserje podía hacer algo, y me dice que no puede hacer absolutamente nada“, relató.

“Tiene cero conciencia por sus vecinos. Lo han llamado incluso vecinos del mismo edificio para tratar de que esta persona baje volumen para poder descansar, dormir, pero no pasa nada”, aseguró.

Finalmente, Maca Venegas identificó a Nicolás Solabarrieta en sus publicaciones y le pidió directamente que disminuyera el volumen de la música.

“Tú sabes quién eres, así que por favor baja el volumen“, expresó.

La polémica aumentó cuando la cuenta de Instagram Con Lentes como los Famosos difundió los registros de la abogada.

En medio de las reacciones, el propio Nicolás Solabarrieta apareció en los comentarios de la publicación y respondió con una frase irónica.

“Jajaja, te invitaría feliz, pero eres muy aburrida“, escribió el exchico reality.

Su respuesta generó cuestionamientos entre los usuarios de redes sociales, quienes criticaron la actitud del influencer frente a las molestias que denunciaron Venegas y otros vecinos.

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