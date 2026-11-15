Pancha Merino aprovechó la agresión a Luis Slimming para mandarle un mensaje pero le pararon los carros: «Es lo más pesado que hay»

Pancha Merino generó controversia durante el programa Alfombra Roja, de Canal 13, luego de referirse a la agresión que sufrió Luis Slimming durante un espectáculo en Arica.

El incidente ocurrió cuando un sujeto subió inesperadamente al escenario y comenzó a lanzar golpes contra el humorista, conocido como Don Comedia, mientras realizaba su presentación.

Ante el ataque, Slimming respondió con un golpe. Afortunadamente, el enfrentamiento no pasó a mayores y desde el entorno del artista abordaron lo ocurrido con humor.

Sin embargo, la situación provocó distintas reacciones en el mundo del espectáculo, entre ellas las declaraciones de Pancha Merino, quien reconoció que el comediante no es de su agrado.

Pancha Merino aprovechó la agresión a Luis Slimming para mandarle un mensaje

Durante la conversación, la actriz cuestionó: “Una cosa es ser humorista y otra cosa es tener carisma y ser simpático, porque es lo más pesado que hay Luis Slimming”, expresó.

Sus palabras provocaron una inmediata reacción entre sus compañeros de panel, quienes cuestionaron el momento que eligió para realizar esas críticas.

En particular, Nacho Gutiérrez intervino para advertirle que sus declaraciones podían interpretarse como una justificación del ataque.

“No, estás justificando la violencia”, señaló el animador.

Ante el cuestionamiento, Pancha Merino aclaró su postura y aseguró: “No justifico la violencia. Oye, aquí nadie queda mal con nadie. No es muy simpático, pero eso no justifica en nada que le hayan pegado al pobre de Luis Slimming. Pobre”, respondió.

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