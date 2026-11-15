«Solo quisiera darle las gracias…»: El emotivo mensaje de Claudio Michaux en medio de delicada pérdida familiar

Claudio Michaux atraviesa un nuevo momento de dolor familiar luego de confirmar el fallecimiento de su tío Ramón, a quien llamaba cariñosamente su “tío mágico”.

Durante la tarde de este sábado, el comediante y streamer compartió la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía de su familiar acompañada de una emotiva despedida.

El humorista recordó las experiencias que compartió con su tío. Él tenía una particular conexión con el mundo espiritual y Claudio Michaux mencionó varias veces sus historias en sus rutinas.

El emotivo mensaje de Claudio Michaux

En su publicación, el humorista recordó: “Muchas veces conté historias sobre mi ‘tío mágico’, el tío Ramón. La persona mágica del lado materno de la familia que leía las cartas y me spoileaba el futuro. Estaba casi ciego, pero describía lugares y personas con misterioso detalle“, escribió.

“La mitad de mi vida consistió en seguir sus consejos, apoyado por sus astros y sus arcángeles y sus protectores y sus santos”, agregó.

Posteriormente, el comediante expresó: “Solo quisiera darle las gracias y si donde está hay abrazos; entonces uno de esos, con palmadas en la espalda y apretados como deben ser”, manifestó.

“Me quedo con un montón de dudas; las certezas se las lleva usted. Este año, me regaló un angelito más“, concluyó.

Cabe recordar que el comediante también enfrentó el fallecimiento de su madre en febrero pasado, por lo que esta nueva pérdida marca otro difícil momento en su vida personal.

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