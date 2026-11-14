«Me cansé de sentir vergüenza…»: Claudio Bravo salió a aclarar enigmático mensaje que preocupó en redes sociales

Claudio Bravo llamó la atención de sus seguidores hace algunos días luego de compartir una enigmática publicación en redes sociales que generó diversas especulaciones.

“Me cansé de sentir vergüenza, es momento de hablar”, escribió el exarquero de la selección chilena, sin entregar mayor detalle.

Claudio Bravo salió a aclarar enigmático mensaje que preocupó en redes sociales

Sin embargo, el exfutbolista finalmente aclaró que su mensaje formaba parte de una campaña de concientización sobre la salud masculina, en el marco del Mes del Hombre.

La iniciativa busca promover los controles médicos preventivos, además de derribar los prejuicios que dificultan abordar estas materias.

En conversación con Página 7, el exjugador del Barcelona y Manchester City entregó detalles sobre su participación en la campaña.

“Queremos iniciar una campaña que genere mucha repercusión, sobre todo en torno a la urología, que es un tema sumamente importante y determinante para nuestra salud”, señaló.

“Desde la posición que me toca, que es la de ejemplificar, me parece positivo transmitir que no hay que sentir vergüenza, sino todo lo contrario”, expresó.

En esa línea, el exseleccionado nacional reflexionó: “Esa incomodidad se genera justamente porque no hablamos de lo que nos pasa”, sostuvo.

“Más que un mensaje, es una invitación: que en este mes del hombre vayan a hacerse los chequeos pertinentes”, manifestó.

Para cerrar, insistió: “Les pido que dejen la vergüenza y la timidez de lado y se hagan los chequeos necesarios”.

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