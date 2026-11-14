Expareja de Parived reveló insólito episodio producto de los celos del anticuario: «Me puso micrófono…»

Inessa Sorokina, expareja de Parived, sorprendió al revelar un episodio que habría protagonizado el anticuario durante su relación, y es que reveló que es bastante celoso.

La modelo rusa abordó el tema en Primer Plano, luego de que su testimonio apareciera en el documental de Netflix Alta gama: El caso relojes.

Durante la entrevista, Inessa Sorokina describió: “el Parived es súper atento, súper preocupado. Es muy celoso”, afirmó.

“Eso sí, cuando él empezó y ya estaba con la Tonka, yo le dije, ‘cuidado, porque ahí el celo te puede perjudicar mucho, porque es una persona pública’. No, no, me dijo, ‘ya aprendí estando contigo’“.

Cuando le preguntaron si había experimentado muchos celos durante su relación, respondió: “Sí, terrible”.

“Mis amigas siempre me decían, ‘Inessa, te llama 15 veces al día, ¿cómo puedes soportar eso?’. Les dije ‘tranquilas, porque es así’. A las personas que amas hay que aceptarlas como son, porque ya a esa altura de la vida tú no puedes cambiar. (…) Lo tomas o lo dejas”, explicó.

Expareja de Parived reveló insólito episodio producto de los celos del empresario

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ocurrió cuando la modelo aseguró: “Un día vuelvo del trabajo y mi mamá me dice, ‘vino Marco Antonio y me dijo que quería comprarte algo, entonces estaba en tu pieza midiendo todo’“, recordó.

“Al día subsiguiente yo estaba hablando con un amigo, pero realmente era amigo. Llega el Marco a las 3:00 de la mañana, (y dice) ‘con quien estabas hablando’. Me puso micrófono”, reveló.

Pese a estos antecedentes, Inessa Sorokina también destacó: “Él tiene, no sé cómo tiene ahora, pero tenía en esa época una risa muy contagiosa“, comentó.

“Le gustaba hacer bromas. Eso sí, él tenía el don de mover las masas. Le encantaba inventar historias y todos le creían, así con las bocas abiertas. Y seguían escuchando, hasta que le decía, ‘ya, córtala’”.

Finalmente, la modelo se refirió a Parived como: “un tipo muy culto, muy entretenido. Tú puedes hablar con él (de) cualquier tema. Le tocas ‘ese tema’ y te va a hablar. Habla cuatro idiomas”.

“Ningún día yo me aburrí con él”, concluyó sobre el anticuario.

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