«Está llegando a su fin»: Bizarrap sorprendió tras anunciar el final de las BZRP Music Sessions

Bizarrap sorprendió durante los Latin Grammy 2026 al revelar que sus populares BZRP Music Sessions estarían cerca de llegar a su fin, luego de varios años de colaboraciones con destacados artistas internacionales.

El productor argentino entregó estas declaraciones durante la ceremonia realizada este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, donde recibió el premio a Mejor Canción Urbana por su colaboración con Daddy Yankee.

La canción, titulada BZRP Music Sessions #0/66, llegó a las plataformas musicales en noviembre de 2025 y marcó un importante encuentro entre ambos artistas.

Bizarrap sorprendió tras anunciar el final de las BZRP Music Sessions

Durante su discurso, Bizarrap agradeció al cantante puertorriqueño, quien también recibió el reconocimiento a Persona del Año 2026.

“Antes que nada le quiero agradecer a Daddy Yankee por confiar en mí, en mi criterio y en las Bizarrap Music Sessions. Es el proyecto más importante de mi vida hasta ahora y está llegando a su fin”, afirmó.

“Yo lo vi en el estudio, grabando en mi micrófono, y no lo podía creer, sinceramente. Y hasta ahora me emociono de solo pensarlo”, expresó.

Asimismo, el productor destacó el propósito que mantuvo durante el desarrollo del proyecto, que incluyó colaboraciones con artistas como Shakira, Peso Pluma, J Balvin, Milo J, Young Miko y Nathy Peluso.

“El formato de las Bizarrap Music Sessions siempre trató de darle entidad y espacio a los artistas, sin importar si están empezando o si están consagrados”, sostuvo.

“Sigamos abriendo las puertas a todos los artistas jóvenes siempre”, pidió antes de cerrar su discurso con una mención a Daddy Yankee y Argentina.

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